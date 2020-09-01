В Наманганской области мужчина избил ребенка

Двадцатичетырехлетний мужчина, находящийся на учете в психбольнице, без каких-либо причин избил 10-летнего мальчика.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Наманганской области мужчина избил 10-летнего мальчика, сообщают в правоохранительных органах области.

"Примерно в 13.30 30 августа в Наманганском районе 24-летний мужчина без каких-либо причин избил 10-летнего мальчика", - говорится в информации.

Известно, что мужчина с 2006 года находится на учете в психбольнице Туркурганского района. В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 105.

В Намангане похитили работника автомастерской >>

Напомним, ранее в Намангане группа из шестерых человек похитила и ограбила работника автомастерской.

Его увезли в недостроенное здание, расположенное по улице Зиёнур махалли "Орзу", где избили и украли 5 миллионов сумов.