В Навоийской области водитель уснул за рулем и попал в ДТП — погиб ребенок

В ходе расследования установлено, что водителем Nexia был 26-летний Е.Б. По данному факту ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. На автотрассе "Навои – Зарафшан – Учкудук", пролегающей по территории Канимехского района Навоийской области, произошло Ддорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

В ходе расследования установлено, что водителем Nexia был 26-летний Е.Б. Он уснул за рулем из-за сильной усталости, потерял управление и перевернулся.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля 10-летний Г.Н. От полученных тяжелых травм он скончался в больнице.

По данному факту ведется следствие.