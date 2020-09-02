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В Навоийской области водитель уснул за рулем и попал в ДТП — погиб ребенок

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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В ходе расследования установлено, что водителем Nexia был 26-летний Е.Б. По данному факту ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. На автотрассе "Навои – Зарафшан – Учкудук", пролегающей по территории Канимехского района Навоийской области, произошло Ддорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

В ходе расследования установлено, что водителем Nexia был 26-летний Е.Б. Он уснул за рулем из-за сильной усталости, потерял управление и перевернулся.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля 10-летний Г.Н. От полученных тяжелых травм он скончался в больнице.

По данному факту ведется следствие.

Теги:
погибшие, ребенок, Узбекистан, Навоийская область, ДТП



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