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Руки в наручниках

В Казахстане похитители вымогали полмиллиона тенге за гражданина Узбекистана

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200902/14894941/V-Kazakhstane-pokhitili-vymogali-polmilliona-tenge-za-grazhdanina-Uzbekistana.html

Один из обвиняемых ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".  В настоящий момент ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Казахстане двое злоумышленников похитили и удерживали насильно гражданина Узбекистана. Спустя некоторое время заложника отпустили, взяв с него обещание, что тот принесет 500 тысяч тенге. Об этом сообщили в ATPress.kz. 

Потерпевший после освобождения сразу обратился с заявлением в дежурную часть. Сотрудники полиции и ДКНБ оперативно среагировали и совместными усилиями задержали подозреваемых.

В ходе расследования были установлены личности обоих вымогателей: один из них - уроженец Атырау 1983 года рождения, второй - житель Жылыойского района 1979 года рождения. К тому же выяснилось, что они являются сторонниками деструктивного религиозного течения.

Один из обвиняемых ранее был неоднократно судим. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе, а напарник находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". 

В настоящий момент ведется расследование. 

Теги:
Узбекистан, Казахстан, Вымогательство, Похищение



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