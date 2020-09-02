В Казахстане похитители вымогали полмиллиона тенге за гражданина Узбекистана

Один из обвиняемых ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В настоящий момент ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Казахстане двое злоумышленников похитили и удерживали насильно гражданина Узбекистана. Спустя некоторое время заложника отпустили, взяв с него обещание, что тот принесет 500 тысяч тенге. Об этом сообщили в ATPress.kz.

Потерпевший после освобождения сразу обратился с заявлением в дежурную часть. Сотрудники полиции и ДКНБ оперативно среагировали и совместными усилиями задержали подозреваемых.

В ходе расследования были установлены личности обоих вымогателей: один из них - уроженец Атырау 1983 года рождения, второй - житель Жылыойского района 1979 года рождения. К тому же выяснилось, что они являются сторонниками деструктивного религиозного течения.

Один из обвиняемых ранее был неоднократно судим. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе, а напарник находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

В настоящий момент ведется расследование.