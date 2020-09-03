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Хайдар Бобохайдаров

Блогер из Соха отпущен на свободу - СМИ

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200903/14897303/Bloger-iz-Sokha-otpuschen-na-svobodu---SMI.html

Адвокат молодого человека отметил, что он был отпущен на свободу из-за того, что правоохранительные органы не смогли найти достаточное количество доказательств его виновности.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Задержанный ранее блогер Хайдар Бобохайдаров вышел на свободу, пишут узбекские СМИ.

"Он вышел на свободу 2 сентября. Адвокат блогера отметил, что Бобохайдаров был отпущен на свободу из-за того, что правоохранительные органы не смогли найти достаточное количество доказательств его виновности", - говорится в сообщении.

Двадцать третьего августа в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков в Сохском районе Ферганской области, был задержан блогер Хайдаржон Бобохайдаров (Дадахон Хайдаров).

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о задержанном блогере из Соха >>

Прокуратурой Ферганской области шести лицам были предъявлены обвинения по статьям 219 ("Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг") и 244 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса, они заключены под стражу.

Теги:
Задержание, Узбекистан, Узбекистан, блогер



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