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В Фергане мать пыталась продать своего годовалого ребенка

© Sputnik / Виталий Тимкив
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В ходе мероприятия у девушки в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные химическим средством денежные средства.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Фергане задержали девушку, которая пыталась продать своего ребенка за 1 500 долларов, сообщают в Следственном департаменте.

"Первого сентября в ходе оперативного мероприятия на улице Ш. Рашидова города Ферганы 24-летняя Г. С., договорившаяся о продаже своего годовалого ребенка Ш. Т. за 1 500 долларов, была задержана сотрудниками ОВД и Национальной гвардии при получении 500 долларов от обговоренной суммы", - говорится в информации.

В ходе мероприятия у Г. С. в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные химическим средством денежные средства.

В Фергане мать пыталась продать своего годовалого ребенка
Следственный департамент
В Фергане мать пыталась продать своего годовалого ребенка

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Фергана возбуждено уголовное, а девушка привлечена в качестве подозреваемой. Предварительное следствие продолжается.

Теги:
Происшествие, ребенок, мать, Узбекистан, Узбекистан, Фергана, Фергана, дети, продажа детей



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