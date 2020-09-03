В Фергане мать пыталась продать своего годовалого ребенка

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Фергане задержали девушку, которая пыталась продать своего ребенка за 1 500 долларов, сообщают в Следственном департаменте.
"Первого сентября в ходе оперативного мероприятия на улице Ш. Рашидова города Ферганы 24-летняя Г. С., договорившаяся о продаже своего годовалого ребенка Ш. Т. за 1 500 долларов, была задержана сотрудниками ОВД и Национальной гвардии при получении 500 долларов от обговоренной суммы", - говорится в информации.
В ходе мероприятия у Г. С. в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные химическим средством денежные средства.
По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Фергана возбуждено уголовное, а девушка привлечена в качестве подозреваемой. Предварительное следствие продолжается.