В Ферганской области водитель экскаватора насмерть сбил пенсионера

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На 10-м километре автодороги "Маргилан-Сойбой-Мингбулак", проходящей по территории Куштепинского района Ферганской области, произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД РУз.
В ходе оперативного расследования стало известно, что 19-летний водитель экскаватора Hundai наехал на пожилого человека. Отмечено, что он управлял транспортным средством без документов. В результате происшествия, 68-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Пенсионер скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".
В настоящее время началось предварительные следствие.