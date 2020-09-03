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В Ферганской области водитель экскаватора насмерть сбил пенсионера

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На 10-м километре автодороги "Маргилан-Сойбой-Мингбулак", проходящей по территории Куштепинского района Ферганской области, произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД РУз.

В ходе оперативного расследования стало известно, что 19-летний водитель экскаватора Hundai наехал на пожилого человека. Отмечено, что он управлял транспортным средством без документов. В результате происшествия, 68-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".

В настоящее время началось предварительные следствие.




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