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В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС - фото

Скончался сотрудник ДПС, которого сбил водитель в Ташкенте

ГУВД
Происшествия
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ГУВД Ташкента выразило соболезнования родным и близким инспектора и сообщило, что его семье с тремя несовершеннолетними детьми будут оказываться помощь и поддержка.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Инспектор ДПС Ташкента старший сержант Салим Умаров скончался в больнице спустя три дня после наезда на него автомобиля, сообщают в ГУВД.

"Инспектор Салим Умаров получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Он скончался сегодня, 4 сентября, в 7.00 утра", - говорится в информации.

Известно, что материалы по наезду переданы в органы прокуратуры. ГУВД Ташкента выразило соболезнования родным и близким инспектора и сообщило, что его семье с тремя несовершеннолетними детьми будут оказываться помощь и поддержка.

Напомним, первого сентября, примерно в 19.00, инспектор ДПС 2-го батальона старший сержант Салим Умаров нес службу на улице Шахрисабз в Мирабадском районе. Недалеко от гостиницы Grand Mir им был остановлен для проверки документов автомобиль Captiva, которым управлял 25-летний Жохонгир Б. 

В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС - фото >>

Вернув документы после проверки водителю, старший сержант обошел транспортное средство и направился в сторону обочины дороги. В это время 19-летний Темурбек М., по доверенности управлявший автомобилем Lacetti, выехал с улицы Мирабад, потерял управление, столкнулся с припаркованным автомобилем Captiva, после чего, продолжив движение по инерции, совершил наезд на сотрудника ДПС.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, Ташкент, Ташкент, погиб, смерть, ДТП



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