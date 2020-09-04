Скончался сотрудник ДПС, которого сбил водитель в Ташкенте

ГУВД Ташкента выразило соболезнования родным и близким инспектора и сообщило, что его семье с тремя несовершеннолетними детьми будут оказываться помощь и поддержка.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Инспектор ДПС Ташкента старший сержант Салим Умаров скончался в больнице спустя три дня после наезда на него автомобиля, сообщают в ГУВД.

"Инспектор Салим Умаров получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Он скончался сегодня, 4 сентября, в 7.00 утра", - говорится в информации.

Известно, что материалы по наезду переданы в органы прокуратуры. ГУВД Ташкента выразило соболезнования родным и близким инспектора и сообщило, что его семье с тремя несовершеннолетними детьми будут оказываться помощь и поддержка.

Напомним, первого сентября, примерно в 19.00, инспектор ДПС 2-го батальона старший сержант Салим Умаров нес службу на улице Шахрисабз в Мирабадском районе. Недалеко от гостиницы Grand Mir им был остановлен для проверки документов автомобиль Captiva, которым управлял 25-летний Жохонгир Б.

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Вернув документы после проверки водителю, старший сержант обошел транспортное средство и направился в сторону обочины дороги. В это время 19-летний Темурбек М., по доверенности управлявший автомобилем Lacetti, выехал с улицы Мирабад, потерял управление, столкнулся с припаркованным автомобилем Captiva, после чего, продолжив движение по инерции, совершил наезд на сотрудника ДПС.