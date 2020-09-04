Водитель автомобиля и один пассажир 33-летний С.М. скончались на месте происшествия, другой пассажир 36-летний Ш.Р. с тяжкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Сегодня, 4 сентября, в Ромитанском районе Бухарской области произошло страшное ДТП со смертельным исходом, сообщает Следственный департамент.

"Водитель автомобиля Toyota 29-летний К.А., управляя автомобилем в направлении "Хорезм-Бухара" потерял управление, выехал на левую сторону дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.

Следственный департамент Трагедия по дороге на свадьбу: в Бухаре перевернулся автомобиль

Водитель автомобиля и один пассажир 33-летний С.М. скончались на месте происшествия, другой пассажир 36-летний Ш.Р. с тяжкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту Следственным управлением при УВД Бухарской области возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.