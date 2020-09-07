Водитель автомобиля Spark уснул за рулем и выехал на встречную полосу, затем врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ".

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Ферганской области водитель автомобиля Spark уснул за рулем и врезался в грузовик, есть погибшие, сообщают в МВД Узбекистана.

"Шестого сентября этого года, примерно в 6.00, на пятом километре автодороги 4Р-148Б, проходящей по территории МСГ "Хамза" Алтыарыкского района Ферганской области, водитель С. Ф. 1991 года рождения, будучи за рулем автомобиля Spark, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, затем врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ", который вел Б. Б. 2001 года рождения", - говорится в информации.

В результате 29-летний водитель Spark и его пассажир скончались от полученных травм на месте.

По факту ДТП ведутся доследственные действия.

МВД Узбекистана В Ферганской области водитель уснул за рулем: двое погибших

В МВД просят всех водителей не управлять транспортным средством в уставшем состоянии, чтобы не подвергать опасности собственную жизнь и жизнь других.