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В Ферганской области водитель уснул за рулем: двое погибших

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200907/14921222/V-Ferganmkoy-oblasti-voditel-usnul-za-rulem-dvoe-pogibshikh.html

Водитель автомобиля Spark уснул за рулем и выехал на встречную полосу, затем врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ".

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Ферганской области водитель автомобиля Spark  уснул за рулем и врезался в грузовик, есть погибшие, сообщают в МВД Узбекистана.

"Шестого сентября этого года, примерно в 6.00, на пятом километре автодороги 4Р-148Б, проходящей по территории МСГ "Хамза" Алтыарыкского района Ферганской области, водитель С. Ф. 1991 года рождения, будучи за рулем автомобиля Spark, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, затем врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ", который вел Б. Б. 2001 года рождения", - говорится в информации.

В результате 29-летний водитель Spark и его пассажир скончались от полученных травм на месте.

По факту ДТП ведутся доследственные действия. 

В Ферганской области водитель уснул за рулем: двое погибших
МВД Узбекистана
В Ферганской области водитель уснул за рулем: двое погибших

В МВД просят всех водителей не управлять транспортным средством в уставшем состоянии, чтобы не подвергать опасности собственную жизнь и жизнь других.

Теги:
автомобили, автомобиль, водитель, водители, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, Ферганская область, авария, ДТП



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