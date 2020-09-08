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В Самарканде водитель сбил ребенка на дороге

В Самарканде водитель сбил ребенка на дороге

Следственный департамент
Происшествия
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В результате страшной аварии, семилетний ребенок погиб от полученных травм на месте, на данный момент ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В Самарканде водитель сбил маленького ребенка, который перебегал дорогу, сообщают в Следственном департаменте.

"Двадцатисемилетний водитель Lacetti сбил 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу. В результате ДТП ребенок погиб от полученных травм на месте происшествия", - говорится в информации.

По факту ДТП Следственным департаментом при ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело по статье 266-2 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ведется следствие.

Теги:
водитель, водители, ребенок, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, авария, ДТП



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