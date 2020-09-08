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Насилие в семье

В Самарканде мужчина избил свою жену - происшествие попало на видео

© Flickr /
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200908/14932704/V-Samarkande-muzhchina-izbil-svoyu-zhenu---proisshestvie-popalo-na-video.html

На данный момент молодая мама и ее дети находятся под защитой ГУВД Самарканда и получают материальную и моральную поддержку.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина избивает свою супругу в Самарканде. Ситуацию прокомментировали в Сенате республики.

"На сегодняшний день УВД Самарканда выдало защитный ордер на М. и поместило пострадавшую в специальный центр с детьми. С женщиной работают квалифицированные специалисты, которые оказывают ей психологическую помощь. М. также прошла полное медицинское обследование", - говорится в сообщении.

На данный момент молодая мама и ее дети находятся под защитой ГУВД Самарканда и получают материальную и моральную поддержку.

В отношении ее супруга Ш. Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется следствие.

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Дело находится под наблюдением созданного в Сенате Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства. Соответствующим ведомствам поручено рассмотреть этот вопрос в законном порядке.

Теги:
Происшествие, жена, муж, насилие в семье, насилие, Узбекистан, Узбекистан



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