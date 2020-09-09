Мечты о небе: в Андижане мужчина обманул девушку, пообещав устроить стюардессой

Мужчина пообещал девушке помочь устроиться через своих знакомых в авиакомпанию стюардессой, но потратил деньги на собственные нужды.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Андижане мужчина предложил устроить девушку стюардессой и обманул более чем на тысячу долларов, сообщают в ГУВД.

"В органы внутренних дел Юнусабадского района обратилась 28-летняя Мухаббат Ю. Девушка просила принять меры в отношении 26-летнего уроженца Андижанской области Фархода А., который в июне 2017 года пообещал ей помочь устроиться через своих знакомых в авиакомпанию стюардессой", - говорится в информации.

За свои услуги мужчина взял 1 100 долларов, но, так и не сдержав общения, потратил деньги на собственные нужды.

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По данному факту возбуждено уголовное дело.