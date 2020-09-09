13:39 09 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Стюардессы

Мечты о небе: в Андижане мужчина обманул девушку, пообещав устроить стюардессой

Sputnik / Артем Житенев
Происшествия
Получить короткую ссылку
301 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200909/14935679/Mechty-o-nebe-v-Andizhane-muzhchina-obmanul-devushku-poobeschav-ustroit-styuardessoy.html

Мужчина пообещал девушке помочь устроиться через своих знакомых в авиакомпанию стюардессой, но потратил деньги на собственные нужды.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Андижане мужчина предложил устроить девушку стюардессой и обманул более чем на тысячу долларов, сообщают в ГУВД.

"В органы внутренних дел Юнусабадского района обратилась 28-летняя Мухаббат Ю. Девушка просила принять меры в отношении 26-летнего уроженца Андижанской области Фархода А., который в июне 2017 года пообещал ей помочь устроиться через своих знакомых в авиакомпанию стюардессой", - говорится в информации.

За свои услуги мужчина взял 1 100 долларов, но, так и не сдержав общения, потратил деньги на собственные нужды.

В Ферганской области мужчина просил $5 тысяч за поступление в вуз >>

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги:
мошенничество, мошенник, Узбекистан, Узбекистан, Андижан, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди США по версии Forbes — фотолента
Полеты экипажей Ту-22М3 в темное время суток в Мурманской области
Розовый закат и бомбардировщики Ту-22М3 — видео
Итоги АрМИ-2020
Армейская "бронза": в каких конкурсах "АрМИ-2020" отличились узбекистанцы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться