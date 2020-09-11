В салоне также находился один пассажир – девушка. Она смогла благополучно выбраться из автомобиля, который уже был под водой.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Наманганской области спасатели вытащили из канала затонувший Cobalt, сообщают в МЧС Узбекистана.

"ДТП, в результате которого погиб человек, произошло 10 сентября в Чартакском районе. Водитель автомобиля Cobalt на крутом повороте превысил скорость и потерял управление, вследствие чего машина несколько раз перевернулась и упала в расположенный вблизи канал "Наманган". Водителя выбросило на дорогу в тот момент, когда машина переворачивалась. Он погиб на месте", - говорится в информации.

В салоне также находился один пассажир – девушка. Она смогла благополучно выбраться из автомобиля, который уже был под водой.

МЧС Узбекистана Автомобиль утонул в канале в Наманганской области - водитель погиб

Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области.

Пострадавшую доставили в больницу, а автомобиль вытащили на сушу с помощью спецтехники.