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В Намангане автомобиль Epica столкнулся с реанимобилем — пострадали двое

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200912/14961198/V-Namangane-avtomobil-Epica-stolknulsya-s-reanimobilem--postradali-dvoe.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". В настоящее время ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. На 23 километре автомобильной дороги "Наманган – Уйчи – Учкурган", пролегающей к территории махалли "Кесканёр" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием реанимобиля. Об это сообщили в МВД Узбекистана.

Во время расследования выяснилось, что водитель автомобиля Epica 1996 г.р. не справился с управлением и на большой скорости врезался в автомобиль скорой помощи марки Damas.

В результате аварии медицинская сестра и гражданин 1979 г.р. с закрытым левосторонним переломом седьмого ребра были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". В настоящее время ведется следствие.




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