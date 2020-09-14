В УВД подтвердили прекращение дела в отношении девушки в Намангане

Следственное управление при ОВД Нарынского района приняло постановление о прекращении дела, принимая во внимание отсутствие судимости и раскаяние девушки.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Наманганской области Гульсанам Алижоновой, которая обвинялась в избиении двух мужчин, прекращено, сообщает пресс-служба областного УВД.

"На основе пункта 2 части 5 статьи 84 (основания для прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности) Уголовного кодекса Узбекистана Следственное управление при ОВД Нарынского района приняло постановление о прекращении дела, принимая во внимание отсутствие судимости и раскаяние девушки, отсутствие претензий со стороны пострадавших, попадание совершенных действий под категорию не особо тяжких преступлений, а также поручительство Союза молодежи", - говорится в сообщении.

Отметим, что статья "Хулиганство", которая изначально вменялась Гульсанам, предусматривала ограничение или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Инцидент произошел 25 июня в махаллинском сходе граждан "Зарбдор" Нарынского района. Изначально правоохранители встали на сторону пострадавших, отмечая, что девушка избила парней, "умышленно пренебрегая правилами поведения в обществе".

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Однако, когда стали разбираться, выяснилось, что пострадавшей была сама Гульсанам.

По ее словам, в тот день она гостила у сестры и они вместе с ребенком стояли на улице, разговаривая с таксистом. В какой-то момент, по словам девушки, к ним подъехал автомобиль Spark. Один из парней в машине стал высмеивать Гульсанам за футболку и шорты. Завязалась словесная перепалка.

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В ходе нее один из парней схватил девушку за футболку, и началась драка. Стоит отметить, что в разговоре молодые люди также перешли все границы дозволенного: они нецензурно выразились в адрес больной матери Гульсанам, чем сильно задели ее чувства.