В МВД прокомментировали видео об избиении врача якобы сотрудником ОВД

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с компрометирующим заголовком "В Андижане сотрудник органов внутренних дел избил доктора", которое вызвало общественный резонанс. В ролике говорится, что служащий МВД хотел пройти обследование без очереди, в результате чего произошла драка, и он избил врача. Информационная служба МВД по Андижанской области предоставила официальный комментарий по данному инциденту.

Установлено, что ссора произошла в сельской семейной поликлинике № 3 Андижанского районного медицинского объединения.

В ходе расследования выяснилось, что в часы приема врача общей практики О.Ю., гражданин М. Г. привел своего племянника M.A. на медицинское обследование из-за ухудшения его самочувствия. Возникла очередь, что вызвало разногласие и раздор. По словам врача, претензий по этому делу у него нет, и он не пострадал в результате потасовки.

В свою очередь, М. Г. заявил, что двухсторонняя ссора возникла в результате недоразумения. Он принес извинения доктору и выразил сожаление по поводу произошедшего беспорядка. Мужчина также не получил никаких травм, и поэтому не имеет ничего против врача.

В МВД отмечают, что показания сторон и свидетелей, а также собранные по делу материалы прошли юридическую экспертизу, и ответственными лицами было принято решение об отказе о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники правоохранительных органов не принимали участие в споре.

В Министерстве обратились к представителям масс-медиа с просьбой обнародовать источник только после того, как будет доказана его полная достоверность.

Кроме того, в органе исполнительной власти подчеркивают, что распространение непроверенных и ложных данных, а также информации, направленной на дискредитацию сотрудников правоохранительных органов, влечет ответственность в установленном законом порядке.