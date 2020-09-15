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Змея. Иллюстративное фото

В Ташкенте поймали змею в жилом доме - видео

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200915/14983660/V-Tashkente-poymali-zmeyu-v-zhilom-dome-video.html

Спасатели Ташкентского Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на вызов недавно по необычному поводу.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Ташкенте спасатели провели целую операцию по поимке змеи в одном из домов, сообщает МЧС.

"Спасатели Ташкентского Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на вызов недавно по необычному поводу", - говорится в сообщении.

Саидахмат  Набиев и Сарвар Ганиев поймали змею длиной 1 метр в одном из домов на улице Тирсакабад Чиланзарского района, тем самым обеспечив безопасность членов семьи.

Напомним, в мае спасатели УЧС Кашкадарьинской области выловили змею в квартире многоэтажки. 

В Кашкадарье спасатели поймали змею в квартире многоэтажки - фото >>

До сих пор остается загадкой то, как змея могла попасть на 4-й этаж многоквартирного дома.

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, спасатели, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ядовитая змея



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