В Ташкенте поймали змею в жилом доме - видео

Спасатели Ташкентского Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на вызов недавно по необычному поводу.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Ташкенте спасатели провели целую операцию по поимке змеи в одном из домов, сообщает МЧС.

"Спасатели Ташкентского Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на вызов недавно по необычному поводу", - говорится в сообщении.

Саидахмат Набиев и Сарвар Ганиев поймали змею длиной 1 метр в одном из домов на улице Тирсакабад Чиланзарского района, тем самым обеспечив безопасность членов семьи.

Напомним, в мае спасатели УЧС Кашкадарьинской области выловили змею в квартире многоэтажки.

В Кашкадарье спасатели поймали змею в квартире многоэтажки - фото >>

До сих пор остается загадкой то, как змея могла попасть на 4-й этаж многоквартирного дома.