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Работа Казанского ликеро-водочного завода

Водитель в Самарканде выпил водку для лечения коронавируса

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200916/14986375/Voditel-v-Samarkande-vypil-vodku-dlya-lecheniya-koronavirusa.html

По словам самого водителя, он просто допустил ошибку и не сделал ничего плохого. Как оказалось, он выпил 50 гр. водки.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Самарканде остановили водителя, который употребил алкоголь для лечения коронавируса, сообщает Daryo.

Во время очередного рейда ГИБДД были обнаружены водители без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

По словам самого водителя, он просто допустил ошибку.

"Я не пил много. Я пил 50 гр. водки против коронавируса. Я не сделал ничего плохого", - заявил он.

В органах добавили, что находящиеся в нетрезвом состоянии прошли медицинское обследование и были наказаны в установленном в законе порядке. 

Теги:
коронавирус, водители, водитель, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, алкоголь, алкоголь



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