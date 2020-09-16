Водитель в Самарканде выпил водку для лечения коронавируса

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Самарканде остановили водителя, который употребил алкоголь для лечения коронавируса, сообщает Daryo.
Во время очередного рейда ГИБДД были обнаружены водители без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.
По словам самого водителя, он просто допустил ошибку.
"Я не пил много. Я пил 50 гр. водки против коронавируса. Я не сделал ничего плохого", - заявил он.
В органах добавили, что находящиеся в нетрезвом состоянии прошли медицинское обследование и были наказаны в установленном в законе порядке.