СГБ пресекла распространение крупных партий запрещенных лекарств

Задержания прошли в Ферганской области и Ташкенте. В общей сложности изъято 8 960 капсул "Лирика", 15 022 капсул "Регапена" и 918 флаконов "Тропикамида".

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сотрудники СГБ совместно с представителями Ферганского областного УВД и территориального управления Департамента при Генеральной прокуратуре пресекли незаконную торговлю сильнодействующими препаратами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первое задержание состоялось в Фергане. Руководитель андижанского ООО "Vitamin Expert" М.М. хотел продать 1120 капсул препарата "Лирика" и 110 флаконов "Тропикамида" за 28 миллионов 350 тысяч сумов, но был задержан с поличным. Как выяснилось позже, злоумышленник получил препараты от жителя села "Маданият" Пахтаабадского района Андижанской области Д.А.

Оперативное мероприятие продолжилось в Андижанской области, где Д.А. был задержан при получении от М.М. 20 млн сумов за реализованный товар. Установлено, что Д.А. приобрел сильнодействующие лекарства у жителя Джалалабадской области Республики Кыргызстан по имени Шохжахон и ввез их на территорию Узбекистана окольными путями.

В ходе другого оперативного мероприятия в Маргилане был задержан житель Риштанского района М.С. в момент продажи 808 флаконов "Тропикамида" у автостоянки по направлению "Фергана-Ташкент" за 60 миллионов 600 тысяч сумов.

В Алтыарыкском районе Ферганской области были также задержаны двое граждан при попытке реализации привезенных из Кыргызстана 5600 единиц лекарственного средства "Лирика" за 100 миллионов сумов. Еще трое местных жителей задержали в Кувинском районе в аналогичной обстановке: они намеревались продать 2240 капсул "Лирика" за 3000 долларов.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ совместно с МВД и Департаментом при Генеральной прокуратуре в Ташкенте были задержаны трое жителей Наманганской области. У них было изъято более 15 тысяч капсул "Регапена", незаконно привезенных из Кыргызстана.

В общей сложности изъято 8 960 капсул "Лирика", 15 022 капсул "Регапена" и 918 флаконов "Тропикамида".

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.