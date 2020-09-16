Пара из Намангана совершила суицид после отказа родителей в свадьбе

Несмотря на то, что молодые люди были вместе пять лет, отец устроил помолвку дочери с жителем другой махалли.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Молодая пара из Наманганской области из-за отказа родителей в свадьбе совершили самоубийство, сообщает МВД Узбекистана.

"15 сентября в 11:40 часов в дежурную часть ОВД из больницы Касансайского района Наманганской области поступило сообщение о том, что к ним поступила гражданка К.М. с тяжелым ножевым ранением. Как выяснилось, в 11:00 часов влюбленные друг в друга молодые люди - житель махалли "Узункишлок" Касансайского района 1999 г.р. И.М. и жительница махалли "Бог" 2000 г.р., из-за несогласия их родителей на свадьбу, решили покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Договорившись, молодые взяли кухонный нож и отправились в поле. Девушка скончалась на месте, а парень был госпитализирован.

По данному факту районной прокуратурой ведется доследственная проверка.

Вскоре оказалось, что несмотря на то, что молодые люди были вместе пять лет, отец устроил помолвку дочери с жителем другой махалли. А когда к нему приходил настоящий возлюбленный дочери - всегда отказывал.