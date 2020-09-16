18:41 16 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Убийство ножом

Пара из Намангана совершила суицид после отказа родителей в свадьбе

© Sputnik /
Происшествия
Получить короткую ссылку
9011
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200916/14990064/Para-iz-Namangana-sovershila-suitsid-posle-otkaza-roditeley-v-svadbe.html

Несмотря на то, что молодые люди были вместе пять лет, отец устроил помолвку дочери с жителем другой махалли.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Молодая пара из Наманганской области из-за отказа родителей в свадьбе совершили самоубийство, сообщает МВД Узбекистана.

"15 сентября в 11:40 часов в дежурную часть ОВД из больницы Касансайского района Наманганской области поступило сообщение о том, что к ним поступила гражданка К.М. с тяжелым ножевым ранением. Как выяснилось, в 11:00 часов влюбленные друг в друга молодые люди -  житель махалли "Узункишлок" Касансайского района 1999 г.р. И.М. и жительница махалли "Бог" 2000 г.р., из-за несогласия их родителей на свадьбу, решили покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Договорившись, молодые взяли кухонный нож и отправились в поле. Девушка скончалась на месте, а парень был госпитализирован.

По данному факту районной прокуратурой ведется доследственная проверка.

Вскоре оказалось, что несмотря на то, что молодые люди были вместе пять лет, отец устроил помолвку дочери с жителем другой махалли. А когда к нему приходил настоящий возлюбленный дочери - всегда отказывал.

 

Теги:
любовь, нож, Наманганская область, Наманган, Происшествие, самоубийство, суицид



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Пентагон призывает американцев готовиться к войне похлеще Второй мировой
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться