В Ташкенте загорелись сразу два кафе - фото

Известно, что огонь повредил площадь около 190 кв. м., однако пожарным все же удалось сохранить 430 кв. м.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Сегодня утром, 17 сентября, почти одновременно произошел пожар в двух кафе в Мирабадском и Чиланзарском районах Ташкента, сообщает пресс-служба МЧС.

"Загорелись кафе "Бухара" на ул. Нукусская, 10 и кафе Bistroff на пересечении улиц Бунедкор Шох и Чопонота", - говорится в сообщении.

На вызов прибыли восемь единиц пожарной техники.

Известно, что огонь повредил площадь около 190 кв. м., однако пожарным все же удалось сохранить 430 кв. м.

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Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.