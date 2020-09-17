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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

В Ташкенте загорелись сразу два кафе - фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200917/14995911/V-Tashkente-zagorelis-srazu-dva-kafe-foto.html

Известно, что огонь повредил площадь около 190 кв. м., однако пожарным все же удалось сохранить 430 кв. м.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Сегодня утром, 17 сентября, почти одновременно произошел пожар в двух кафе в Мирабадском и Чиланзарском районах Ташкента, сообщает пресс-служба МЧС.

"Загорелись кафе "Бухара" на ул. Нукусская, 10 и кафе Bistroff на пересечении улиц Бунедкор Шох и Чопонота", - говорится в сообщении.

На вызов прибыли восемь единиц пожарной техники.

Известно, что огонь повредил площадь около 190 кв. м., однако пожарным все же удалось сохранить 430 кв. м.

В Ташкенте загорелись сразу два кафе - фото
Потребитель.уз
В Ташкенте загорелись сразу два кафе - фото

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.

Теги:
тушение пожара, пожарные, пожар, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Происшествие



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