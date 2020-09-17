Задержаны мошенники, которые через фиктивные фирмы присвоили около 1 трлн сумов

С апреля по декабрь 2019 года мошенники обналичили около 1 трлн сумов, уклонившись от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, и растратили порядка 10 млрд сумов из госбюджета.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Деятельность мошеннической группы, которая в течение 9 месяцев присвоила около 1 трлн сумов, была остановлена в Ташкенте. Об этом сообщает телеканал Узбекистан 24 со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Участниками преступного сговора были представители нескольких фиктивных фирм, сотрудники юридических организаций и ответственные лица банков.

Один из задержанных рассказал, что он привлекал в эти фирмы подставных финансовых директоров, которые фактически ничем не занимались. Это были люди, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении, которые за небольшое вознаграждение соглашались на предложенные аферы. При этом, они знали, что их действия противозаконны.

За весь период работы подставные фирмы привлекли средства двух тысяч компаний, среди них были частные и коммерческие организации, бюджетные структуры.

Около 300 млрд сумов были переведены на счета несуществующих компаний в виде финансовой помощи, после чего средства были обналичены в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались $500-600 тысяч. В течение нескольких дней были конвертированы и переведены за рубеж $30 млн.

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Управлялись фиктивные компании из-за рубежа. В Узбекистане от имени руководителя группировки действовал представитель.

С апреля по декабрь 2019 года мошенники обналичили около 1 трлн сумов, при этом уклонившись от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, и растратила порядка 10 млрд сумов из госбюджета.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, накануне стало известно о задержании основателей финансовой пирамиды, которые продали населению поддельные акции на 9 миллионов долларов.

Жертвами мошеннических действий стали около 2000 человек. Чтобы вызвать и укрепить доверие граждан к себе, Т.Р. вначале выплатил гражданам 800 тысяч долларов в виде первой прибыли.