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Преступник за решеткой

Задержаны мошенники, которые через фиктивные фирмы присвоили около 1 трлн сумов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200917/14997719/Zaderzhany-moshenniki-kotorye-cherez-fiktivnye-firmy-prisvoili-okolo-1-trln-sumov.html

С апреля по декабрь 2019 года мошенники обналичили около 1 трлн сумов, уклонившись от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, и растратили порядка 10 млрд сумов из госбюджета.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Деятельность мошеннической группы, которая в течение 9 месяцев присвоила около 1 трлн сумов, была остановлена в Ташкенте. Об этом сообщает телеканал Узбекистан 24 со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Участниками преступного сговора были представители нескольких фиктивных фирм, сотрудники юридических организаций и ответственные лица банков.

Один из задержанных рассказал, что он привлекал в эти фирмы подставных финансовых директоров, которые фактически ничем не занимались. Это были люди, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении, которые за небольшое вознаграждение соглашались на предложенные аферы. При этом, они знали, что их действия противозаконны. 

Преступник за решеткой
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Намангане задержан мошенник, присвоивший 1,6 млрд сумов

За весь период работы подставные фирмы привлекли средства двух тысяч компаний, среди них были частные и коммерческие организации, бюджетные структуры.

Около 300 млрд сумов были переведены на счета несуществующих компаний в виде финансовой помощи, после чего средства были обналичены в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались $500-600 тысяч. В течение нескольких дней были конвертированы и переведены за рубеж $30 млн.

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Управлялись фиктивные компании из-за рубежа. В Узбекистане от имени руководителя группировки действовал представитель. 

С апреля по декабрь 2019 года мошенники обналичили около 1 трлн сумов, при этом уклонившись от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, и растратила порядка 10 млрд сумов из госбюджета.

© Sputnik / Антон Денисов
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По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, накануне стало известно о задержании основателей финансовой пирамиды, которые продали населению поддельные акции на 9 миллионов долларов.

Жертвами мошеннических действий стали около 2000 человек. Чтобы вызвать и укрепить доверие граждан к себе, Т.Р. вначале выплатил гражданам 800 тысяч долларов в виде первой прибыли.

Теги:
Узбекистан, Задержание, Генеральная прокуратура Узбекистана, мошенник



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