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В Бухаре правоохранители изъяли почти $100 тыс. фальшивыми купюрами

© Sputnik / Михаил Кутузов
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Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг", идут следственные действия.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и прокуратуры Узбекистана изъяли 98,5 тысячи долларов фальшивыми купюрами в Бухаре, сообщили в СГБ.

По данным пресс-центра, в ходе оперативного мероприятия сотрудников СГБ и прокуратуры в Бухаре были задержаны двое жителей Ташкента в момент сбыта крупной партии фальшивых долларов на общую сумму 98,5 тысячи долларов.

Доллары США
Unsplash / Alexander Mils
Задержаны основатели финансовой пирамиды, продававшие фальшивые акции
"Граждане были задержаны при попытке реализации 88,45 тысячи долларов фальшивыми 100- и 50-долларовыми купюрами за 34 тысячи долларов", — рассказали в СГБ. В ходе личного досмотра у задержанных было изъято еще 10,05 тысячи фальшивых долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг", идут следственные действия, устанавливается канал поставки фальшивой валюты. Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.

По данным правоохранительных органов Узбекистана, случаи сбыта и хождения фальшивых денег участились за последние три года, после того, как в стране с 5 сентября 2017 года юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.




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