Грузовик столкнулся с прицепом трактора Т-28, находившегося под управлением 49-летнего Б.У. Трактор ехал в том же направлении и на разрешенном участке дороги остановился для поворота налево.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Ташобласти произошла серьезная авария: столкнулись грузовик и трактор, погибли люди, пишет Следственный департамент.

"17 сентября около 20:30 часов 35-летний Х.Т. вел свой грузовик марки Hyundai Porter по автомобильной дороге М-39 "Гулистан-Бука-Ангрен-Коканд-Андижан-Ош" на территории Ахангаранского района. В машине ехали его жена и четверо детей", - говорится в сообщении.

Грузовик столкнулся с прицепом трактора Т-28, находившегося под управлением 49-летнего Б.У. Трактор ехал в том же направлении и на разрешенном участке дороги остановился для поворота налево.

Следственный департамент ДТП в Ташкентской области: погибла женщина с маленьким ребенком

При столкновении жена водителя, 32-летняя С.Т., от полученных травм погибла на месте. Его 5-месячная дочь Б.Б. скончалась в медицинском учреждении Ахангаранского района. Сам Х.Т. и его дети, 12-летний Б.Б., 10-летний У.Б. и 7-летний Х.Б., получили повреждения и были госпитализированы.

Следственным отделом при ОВД Ахангаранского района возбуждено уголовное дело.