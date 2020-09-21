Поножовщина у ночного клуба в Ташкенте: двое погибли

В результате полученных телесных повреждений двое граждан Узбекистана скончались, двое – остались в живых.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Возле ночного клуба в Ташкенте произошла драка, в ходе которой погибли два человека, сообщает Генпрокуратура.

"Инцидент произошел 20 сентября в 6:00 часов на ул. Амира Темура в Юнусабадском районе столицы. Между группой людей на улице и людьми, вышедшими из ночного клуба возникла ссора. Один из мужчин нанес четверым гражданам ножевые ранения и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

В результате полученных телесных повреждений двое граждан скончались, двое – остались в живых.

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В этот же день прокуратурой города Ташкента в отношении гражданина С.Х. было возбуждено уголовное дело.

Гражданин С.Х. был задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.