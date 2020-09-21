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Нож в руке. Иллюстративное фото

Поножовщина у ночного клуба в Ташкенте: двое погибли

© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200921/15020268/Ponozhovschina-u-nochnogo-kluba-v-Tashkente-dvoe-pogibli.html

В результате полученных телесных повреждений двое граждан Узбекистана скончались, двое – остались в живых.  

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Возле ночного клуба в Ташкенте произошла драка, в ходе которой погибли два человека, сообщает Генпрокуратура.

"Инцидент произошел 20 сентября в 6:00 часов на ул. Амира Темура в Юнусабадском районе столицы. Между группой людей на улице и людьми, вышедшими из ночного клуба возникла ссора. Один из мужчин нанес четверым гражданам ножевые ранения и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

В результате полученных телесных повреждений двое граждан скончались, двое – остались в живых.  

Прошлая обида стала причиной поножовщины в Каракалпакстане >>

В этот же день прокуратурой города Ташкента в отношении гражданина С.Х. было возбуждено уголовное дело.

Гражданин С.Х. был задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, Убийство, нож, поножовщина, клуб, ночной клуб, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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