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В Ташкенте женщина шантажировала друга интимными видео

© Foto : Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200922/15027725/V-Tashkente-zhenschina-shantazhirovala-druga-intimnymi-video.html

Женщина угрожала распространить интимные видео в Сети, если ее знакомый не заплатит ей 300.000 сумов.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Ташкенте женщина шантажировала мужчину интимными видео, сообщает ГУВД.

"В органы внутренних дел Сергелийского района обратился 31-летний Сайдилла А. Мужчина просил принять меры в отношении 36-летней Эъзозы Г., которая вымогала у него 300.000 сумов", - говорится в сообщении.

По его словам, женщина угрожала в случае неуплаты распространить в Сети интимные видео.

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В итоге, женщину задержали с поличным при получении денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги:
мошенничество, мошенница, шантаж, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Происшествие



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