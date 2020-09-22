В Ташкенте женщина шантажировала друга интимными видео

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Ташкенте женщина шантажировала мужчину интимными видео, сообщает ГУВД.
"В органы внутренних дел Сергелийского района обратился 31-летний Сайдилла А. Мужчина просил принять меры в отношении 36-летней Эъзозы Г., которая вымогала у него 300.000 сумов", - говорится в сообщении.
По его словам, женщина угрожала в случае неуплаты распространить в Сети интимные видео.
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В итоге, женщину задержали с поличным при получении денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.