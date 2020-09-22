В Ташкенте пойман мошенник, обещавший помочь приобрести квартиру

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Ташкенте мошенник обманул женщину, пообещав помочь приобрести квартиру в новостройке, сообщает ГУВД.
"В УКД ОВД Учтепинского района обратилась 37-летняя Дилрабо М. Женщина сообщила, что 12 августа 55-летний уроженец Бухарской области Отахон Т. пообещал ей помочь приобрести квартиру в новостройке. Для этого он взял с нее 39.800 долларов", - говорится в сообщении.
Однако мужчина не выполнил обещания, а деньги истратил на собственные нужды.
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В отношении него возбуждено уголовное дело.