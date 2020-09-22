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В Ташкенте пойман мошенник, обещавший помочь приобрести квартиру

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200922/15030305/V-Tashkente-poyman-moshennik-obeschavshiy-pomoch-priobresti-kvartiru.html

Женщина сообщила, что 55-летний уроженец Бухарской области пообещал ей помочь приобрести квартиру в новостройке и взял с нее деньги.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Ташкенте мошенник обманул женщину, пообещав помочь приобрести квартиру в новостройке, сообщает ГУВД.

"В УКД ОВД Учтепинского района обратилась 37-летняя Дилрабо М. Женщина сообщила, что 12 августа 55-летний уроженец Бухарской области Отахон Т. пообещал ей помочь приобрести квартиру в новостройке. Для этого он взял с нее 39.800 долларов", - говорится в сообщении.

Однако мужчина не выполнил обещания, а деньги истратил на собственные нужды.

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теги:
Происшествие, квартира, мошенничество, мошенник, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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