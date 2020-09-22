В Ташкенте пойман мошенник, обещавший помочь приобрести квартиру

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 сентября Общее число выздоровевших составляет 49 067 человек — это 93,1% от общего числа заболевших. 1263

В Узбекистане внедрят цифровую экономику и электронное правительство В рамках видеоселекторного совещания была рассмотрена проводимая в этом направлении работа, а также проекты, осуществление которых намечено на первый квартал 2021 года. 0