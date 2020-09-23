В Навоийской области в результате крупного ДТП погибли два человека

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Ведется предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне на автодороге Учкудук-Навои произошло крупное ДТП, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Примерно в пять вечера автомобиль Lacetti, за рулем которого находился 21-летний Н.Д., выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nexia — ее водителем был 24-летний гражданин Ж.Ж.

В результате ДТП двое пассажиров Nexia — 26-летний С.М. и 57-летняя Р.Д. скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще трое путников были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

В настоящее время ведется предварительное следствие.