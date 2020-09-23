14:26 23 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
В ДТП В Учкудукском районе Навоийской области погибло два человека

В Навоийской области в результате крупного ДТП погибли два человека

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/17/15033843.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200923/15034966/V-Navoiyskoy-oblasti-v-rezultate-krupnogo-DTP-pogibli-dva-cheloveka.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Ведется предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне на автодороге Учкудук-Навои произошло крупное ДТП, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Примерно в пять вечера автомобиль Lacetti, за рулем которого находился 21-летний Н.Д., выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nexia — ее водителем был 24-летний гражданин Ж.Ж.

В результате ДТП двое пассажиров Nexia — 26-летний С.М. и 57-летняя Р.Д. скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще трое путников были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

В настоящее время ведется предварительное следствие.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
Одна – хорошо, а три – лучше: в РФ начались испытания новой вакцины от COVID-19
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться