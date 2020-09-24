В Ташкенте Mercedes врезался в разделительный столб - фото

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Ташкенте Mercedes врезался в разделительный столб на дороге, сообщает ГУВД.
"23 сентября примерно в 18:20 часов на проспекте Мустакиллик недалеко от станции метро Пушкина в Мирзо-Улугбекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летний Бахт Ю., находясь за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с железным столбом", - говорится в сообщении.
Причины произошедшего устанавливаются.
В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.
ГУВД предупредило водителей следовать установленным правилам и перед выездом удостоверяться в технической исправности транспортного средства и своей физической и психологической готовности управлять им.