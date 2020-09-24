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В Ташкенте Mercedes врезался в разделительный столб - фото

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200924/15046632/V-Tashkente-Mercedes-vrezalsya-v-razdelitelnyy-stolb-foto.html

31-летний Бахт Ю., находясь за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с железным столбом.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Ташкенте Mercedes врезался в разделительный столб на дороге, сообщает ГУВД.

"23 сентября примерно в 18:20 часов на проспекте Мустакиллик недалеко от станции метро Пушкина в Мирзо-Улугбекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летний Бахт Ю., находясь за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с железным столбом", - говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.

В Ташкенте Mercedes врезался в разделительный столб - фото
ГУВД
В Ташкенте Mercedes врезался в разделительный столб - фото

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.

ГУВД предупредило водителей следовать установленным правилам и перед выездом удостоверяться в технической исправности транспортного средства и своей физической и психологической готовности управлять им.

Теги:
Происшествие, авария, ДТП, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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