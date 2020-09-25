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Насилие

В Самаркандской области задержаны 16 человек, причастных к домашнему насилию

© sputnik Табылди Кадырбеков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200925/15055239/V-Samarkandskoy-oblasti-zaderzhany-16-chelovek-prichastnye-k-domashnemu-nasiliyu.html

На днях сотрудники УВД провели работы в рамках мероприятия "Месяц борьбы с притеснением и насилием".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Самаркандской области были задержаны 16 человек, причастные к домашнему насилию над женщинами, сообщает УВД.

На днях сотрудники УВД провели работы в рамках мероприятия "Месяц борьбы с притеснением и насилием".

"За 5 дней было опрошено 3 305 семей. В результате чего были проведены профилактические работы с 365 конфликтными семьями. В этих семьях выявили 47 проблем, из них 25 удалось решить на месте. В 29 случаях удалость разрешить различные беспорядки, а в 11 случаях удалось примерить семьи, находящихся на грани развода", - говорится в сообщении.

В частности, были задержаны 16 человек, которые были причастны в домашнем насилии над женщинами.

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Инспекторы по делам женщин в установленном порядке выдали охранные ордера пострадавшим женщинам. Также была проведена подробная правовая разъяснительная работа по данному поводу.

Теги:
насилие в семье, насилие, Происшествие, Самаркандская область



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