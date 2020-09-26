Водитель Nexia сбил девочку в Наманганской области — она умерла в больнице

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Шестилетняя девочка погибла в результате наезда легкового автомобиля в Наманганской области, сообщили в пресс-службе УВД региона.
Трагедия произошла утром 24 сентября на первом километре дороги "Касансай — Наманган". Водитель Nexia не справился с управлением и сбил ребенка, переходившего проезжую часть. Девочка получила тяжкие телесные повреждения и скончалась в медучреждении.
Следственное отделение при районном ОВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана.