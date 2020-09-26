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Водитель в автомобиле

Водитель Nexia сбил девочку в Наманганской области — она умерла в больнице

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200926/15060837/Voditel-Nexia-sbil-devochku-v-Namanganskoy-oblasti--ona-umerla-v-bolnitse.html

Трагедия произошла утром 24 сентября на первом километре дороги "Касансай — Наманган". Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Шестилетняя девочка погибла в результате наезда легкового автомобиля в Наманганской области, сообщили в пресс-службе УВД региона.

Трагедия произошла утром 24 сентября на первом километре дороги "Касансай — Наманган". Водитель Nexia не справился с управлением и сбил ребенка, переходившего проезжую часть. Девочка получила тяжкие телесные повреждения и скончалась в медучреждении.

Следственное отделение при районном ОВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, девочка, ребенок, Наманганская область, ДТП



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