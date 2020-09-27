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Сейсмограф

Землетрясение в Узбекистане: сила толчков достигла 4 баллов

© Flickr / Ray Bouknight
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200927/15063686/Zemletryasenie-v-Uzbekistane-sila-tolchkov-dostigla-4-ballov.html

Колебания ощущались только на территории Ферганской долины в 13:49 по ташкентскому времени, передает МЧС страны.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщил сведения о произошедшем несколько часов назад землетрясении. Подземные толчки ощутили жители Ферганской долины в 13:49 по ташкентскому времени.

"Координаты движения земной коры: 40,89 градуса северной широты; 71,76 градуса восточной долготы. Магнитуда М=2,9. Глубина 6 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 217 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманган : 14 км, 4 балла;
  • Андижан : 51 км, 2 балла;
  • Фергана : 56 км, 2 балла.

Предыдущее землетрясение было зафиксировано в республике две недели назад. Его эпицентр находилcя в 211 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков не превышала 3 баллов.

Теги:
МЧС Узбекистана, сейсмолог, Узбекистан, землетрясение



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