В Ташкенте установлен факт незаконного оборота сильнодействующих веществ

Уроженец Самаркандской области был задержан при продаже уроженцу Республики Каракалпакстан 124 флаконов "Тропикамида" и 336 таблеток "Лирики".

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента был установлен факт незаконного оборота сильнодействующих веществ, сообщают в ГУВД.

"Тридцатилетний уроженец Самаркандской области Собир Х. был задержан с поличным при продаже 32-летнему уроженцу Республики Каракалпакстан Зокиру М. 124 флаконов "Тропикамида" и 336 таблеток "Лирики" за 3,200 тыс. долларов", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 251-1 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Напомним, ранее в Узбекистане была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась поставкой и реализацией сильнодействующих наркотических препаратов.

В рамках проведенных оперативных мероприятий задержаны 18 человек из числа уроженцев Ферганской, Наманганской, Самаркандской областей и города Ташкента.