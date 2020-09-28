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Таблетки трамадола

В Ташкенте установлен факт незаконного оборота сильнодействующих веществ

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Уроженец Самаркандской области был задержан при продаже уроженцу Республики Каракалпакстан 124 флаконов "Тропикамида" и 336 таблеток "Лирики".

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента был установлен факт незаконного оборота сильнодействующих веществ, сообщают в  ГУВД.

"Тридцатилетний уроженец Самаркандской области Собир Х. был задержан с поличным при продаже 32-летнему уроженцу Республики Каракалпакстан Зокиру М. 124 флаконов "Тропикамида" и 336 таблеток "Лирики" за 3,200 тыс. долларов", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 251-1 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Напомним, ранее в Узбекистане была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась поставкой и реализацией сильнодействующих наркотических препаратов.

В рамках проведенных оперативных мероприятий задержаны 18 человек из числа уроженцев Ферганской, Наманганской, Самаркандской областей и города Ташкента.

 

Теги:
Происшествие, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркоторговец, наркотики, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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