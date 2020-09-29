Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по краю дороги, а затем врезался в жилой дом.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. В Андижанской области грузовик сбил двух девочек и врезался в жилой дом, сообщают в Следственном департаменте.

"Двадцать восьмого сентября 2020 года примерно 17.20 гражданин Кыргызской Республики 28-летний Ш. Л. на грузовике Volvo, проезжая по территории махали "Саноат", не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по краю дороги, а затем врезался в жилой дом", - говорится в информации.

В результате ДТП 10-летняя Б. А., 3-летняя К. Н. и водитель скончались на месте.

Следственный департамент Водитель на грузовике сбил двух детей в Андижанской области - фото

По данному факту Следственным отделением при ОВД Булакбашинского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы"). В настоящее время для проведения дальнейших следственных действий уголовное дело принято на производство Следственного управления при УВД Андижанской области.