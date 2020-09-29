14:30 29 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск

В Ташкенте девушка-подросток устроила крупное ДТП — в аварии погиб юноша

Пресс-служба ГУБДД МВД Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
6510
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1d/15077227.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200929/15077303/V-Tashkente-devushka-podrostok-ustroila-krupnoe-DTP--v-avarii-pogib-malchik.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По вине подростка погиб человек, сообщают в ГУБДД МВД Ташкента. 

В Ташкенте произошло ДТП с участием семи автомобилей.
Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
В Ташкенте произошло ДТП с участием семи машин

По данным правоохранительных органов, авария случилась в Учтепинском районе Ташкента. Шестнадцатилетняя гражданка Ш. Н., не имея прав, села за руль автомобиля Spark и пыталась обогнать едущую впереди машину Nexia, которую вел 38-летний И. А.

Противоправные действия стали причиной столкновения транспортных средств Spark и Nexia. Потеряв управление, девушка также врезалась в автомобиль Lacetti, за рулем которого был 46-летний А. М. 

В результате ДТП пассажир автомобиля Spark 14-летний А. Н. скончался по дороге в больницу. С различными травмами были госпитализированы водители Spark и Lacetti.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". В настоящий момент ведется следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, подросток, Ташкент, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
Автомобили, девушки и дрифт: фестиваль в Амирсое - фотолента
Обстрелы и жертвы: вторые сутки военного конфликта в Нагорном Карабахе — видео
Новые автозаводы Узбекистана
Какие автозаводы откроются в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться