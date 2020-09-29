В Ташкенте девушка-подросток устроила крупное ДТП — в аварии погиб юноша

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". Следствие продолжается.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По вине подростка погиб человек, сообщают в ГУБДД МВД Ташкента.

По данным правоохранительных органов, авария случилась в Учтепинском районе Ташкента. Шестнадцатилетняя гражданка Ш. Н., не имея прав, села за руль автомобиля Spark и пыталась обогнать едущую впереди машину Nexia, которую вел 38-летний И. А.

Противоправные действия стали причиной столкновения транспортных средств Spark и Nexia. Потеряв управление, девушка также врезалась в автомобиль Lacetti, за рулем которого был 46-летний А. М.

В результате ДТП пассажир автомобиля Spark 14-летний А. Н. скончался по дороге в больницу. С различными травмами были госпитализированы водители Spark и Lacetti.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека". В настоящий момент ведется следствие.