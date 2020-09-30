В Ташкенте задержали автомобильных воров

Тридцатипятилетний Баходир А. сообщил о краже из его автомобиля марки "Ласетти" ноутбука и сумки, общей стоимостью более 9 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте задержаны подозреваемые в краже личных вещей из автомобиля, сообщают в ГУВД.

"Двадцать второго сентября в УКД ОВД Чиланзарского района обратился 35-летний Баходир А. Мужчина сообщил о краже из его автомобиля марки "Ласетти" ноутбука и сумки, общей стоимостью более 9 миллионов сумов", - говорится в информации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 169 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе принятых мер уже на следующий день подозреваемые в краже были установлены и задержаны. Ими оказались ранее судимые 35-летний Шерзод К. и 36-летний Элмурод Х.

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Известно, что они взломали переднюю дверь автомобиля, а после похитили из багажника личные вещи.

Следствие продолжается.