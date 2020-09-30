В Ташкенте раскрыли спа-салон, где оказывались интимные услуги

Пятидесятидвухлетний Абдугани Х. за 600 миллионов сумов предоставил для оказания интимных услуг помещение спа-салона.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте был выявлен факт оказания интимных услуг в спа-салоне, сообщают в ГУВД.

"Двадцать шестого сентября в 22.55 часов в Учтепинском районе в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 52-летний Абдугани Х. за 600 миллионов сумов предоставил для оказания интимных услуг помещение спа-салона", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 ("Сводничество или содержание притонов") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, сентябре гражданка обратилась в ГУВД Ташкента с заявлением о намерении своей знакомой отправить ее в Турцию для занятия проституцией.

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