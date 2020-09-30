18:53 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Массаж

В Ташкенте раскрыли спа-салон, где оказывались интимные услуги

FRANCK FIFE / AFP
Происшествия
Получить короткую ссылку
134 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200930/15088366/V-Tashkente-raskryli-spa-salon-gde-okazyvalis-intimnye-uslugi.html

Пятидесятидвухлетний Абдугани Х. за 600 миллионов сумов предоставил для оказания интимных услуг помещение спа-салона.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте был выявлен факт оказания интимных услуг в спа-салоне, сообщают в ГУВД.

"Двадцать шестого сентября в 22.55 часов в Учтепинском районе в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 52-летний Абдугани Х. за 600 миллионов сумов предоставил для оказания интимных услуг помещение спа-салона", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 ("Сводничество или содержание притонов") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, сентябре гражданка обратилась в ГУВД Ташкента с заявлением о намерении своей знакомой отправить ее в Турцию для занятия проституцией.

В Ташкенте женщина пыталась вовлечь девушек в секс-рабство — она задержана >>

Женщина была задержана при попытке вывезти в Турцию еще троих девушек для оказания интимных услуг.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Железная легенда СССР: в Якутии нашли самолет Никиты Хрущева — видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться