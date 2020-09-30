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В Ташкенте водитель сбил женщину насмерть

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200930/15089043/V-Tashkente-voditel-sbil-zhenschinu-nasmert.html

Женщина примерно 50-55 лет, личность которой устанавливается, скончалась на месте от полученных травм.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте произошла серьезная авария, погиб человек, сообщают в ГУВД.

"Двадцать девятого сентября примерно в 22.00 на улице Амира Темура 23-летний Хасан Н., на основании доверенности управляя автомобилем марки Nexia, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте", - говорится в информации.

В результате ДТП женщина примерно 50-55 лет, личность которой устанавливается, скончалась на месте от полученных травм.

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Изучение обстоятельств происшествия продолжается.

 

Теги:
ДТП, авария, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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