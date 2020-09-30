В Ташкенте водитель сбил женщину насмерть

Женщина примерно 50-55 лет, личность которой устанавливается, скончалась на месте от полученных травм.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Ташкенте произошла серьезная авария, погиб человек, сообщают в ГУВД.

"Двадцать девятого сентября примерно в 22.00 на улице Амира Темура 23-летний Хасан Н., на основании доверенности управляя автомобилем марки Nexia, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте", - говорится в информации.

В результате ДТП женщина примерно 50-55 лет, личность которой устанавливается, скончалась на месте от полученных травм.

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Изучение обстоятельств происшествия продолжается.