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Жилой дом

В Ташкенте женщина упала с четвертого этажа

© Sputnik / Андрей Попов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201001/15096070/V-Tashkente-zhenschina-upala-s-chetvertogo-etazha.html

Женщина подтвердила, что падение действительно было случайным и произошло в момент проведения уборки в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В Ташкенте 48-летняя женщина упала с четвертого этажа, но осталась жива, сообщает ГУВД.

"Жительница махалли "Богзор" 48-летняя В.М. недавно была госпитализирована в связи с падением из окна четвертого этажа по собственной неосторожности. Было решено навестить женщину, узнать о ее текущем состоянии, проведать и получить достоверную информацию о причинах произошедшего", - говорится в сообщении.

В ходе беседы женщина подтвердила, что падение действительно было случайным и произошло в момент проведения уборки в состоянии алкогольного опьянения.

В Ташкенте женщина упала с четвертого этажа
ГУВД
В Ташкенте женщина упала с четвертого этажа

В то же время женщина рассказала, что столкнулась с проблемой: недавно она потеряла пакет с документами, в котором был также ее биометрический паспорт и паспорт для выезда за границу. В связи с текущим после падения состоянием здоровья и ограниченностью передвижения для нее представляет сложность восстановить утерянные документы.

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Сотрудники ОМиОГ Чиланзарского района помогли в решении данного вопроса, организовали транспортировку до отдела для снятия биометрических данных и затем доставили назад домой.

Теги:
падение, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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