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В Ташкенте водитель проигнорировал сотрудника ДПС и протаранил 6 машин

Пресс-служба ГУБДД МВД
Происшествия
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В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. В настоящее время проводится предварительное дознание.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В столице произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, сообщают в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.

Пресс-служба ГУБДД МВД
ДТП в Ташкенте
По данным правоохранительных органов, автомобиль Lacetti передвигался на большой скорости по проспекту Мустакиллик . Несмотря на требования сотрудника дорожно-патрульной службы остановиться, водитель машины продолжил движение. Он повредил шесть транспортных средств: Matiz, Cobalt, Hyundai, Nexia, Spark и Damas, а затем врезался в столб. 

В аварии пострадавших нет.

В ходе проведенных оперативных мероприятий была установлена личность водителя — им оказался 30-летний гражданин Т.А. Также выяснилось, что он не смог представить полный комплект документов, подтверждающих право на управление автомобилем.

В настоящее время проводится предварительное дознание.

Теги:
Ташкент, ДТП



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