В Ташкенте водитель проигнорировал сотрудника ДПС и протаранил 6 машин

Общее количество тех, кто сумел побороть недуг, достигло 53 835 человек — это 94,1% от общего числа выявленных случаев.

В личных подворьях погибло 23 854 птицы. С учетом падежа на двух птицефабриках общее количество погибшей птицы не превышает 330 тысяч голов.

В целом погода в октябре и по температурному режиму, и по количеству осадков будет приближена к среднемноголетним значениям, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.