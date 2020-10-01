В Ташкенте водитель проигнорировал сотрудника ДПС и протаранил 6 машин

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В столице произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, сообщают в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.
По данным правоохранительных органов, автомобиль Lacetti передвигался на большой скорости по проспекту Мустакиллик . Несмотря на требования сотрудника дорожно-патрульной службы остановиться, водитель машины продолжил движение. Он повредил шесть транспортных средств: Matiz, Cobalt, Hyundai, Nexia, Spark и Damas, а затем врезался в столб.
В аварии пострадавших нет.
В ходе проведенных оперативных мероприятий была установлена личность водителя — им оказался 30-летний гражданин Т.А. Также выяснилось, что он не смог представить полный комплект документов, подтверждающих право на управление автомобилем.
В настоящее время проводится предварительное дознание.