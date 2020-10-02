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Обрушение моста в Сурхандарьинской области

Построенный за 6,5 млрд сумов мост в Сурхандарье начал рушиться

Daryo.uz
Происшествия
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Подрядчик не полностью выполнил одно из своих обязательств - объем незавершенных работ по смете проекта составляет 34 млн 491 тысячу 265 сумов.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Прокуратура Сурхандарьинской области выясняет причины обрушения моста в Кумкурганском районе, сообщили в пресс-службы ведомства.

ЧП произошло на 76 км трассы 4Р-105 "Дербент-Байсун-Эльбаян". В настоящее время пешеходное и автомобильное движение ограничено. Известно, что данное сооружение было построено чуть более 1,5 лет назад, тогда его стоимость составляла 6,5 млрд сумов. 

Отмечается, что подрядчик не полностью выполнил одно из своих обязательств - объем незавершенных работ по смете проекта составляет 34 млн 491 тысячу 265 сумов.

Река Чирчик
Wikipedia / Carpodacus
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Из-за пандемии и карантинных мер было сложно проводить следственные действия для прояснения ситуации. Таким образом, 18 июня 2020 года транспортная прокуратура Термеза приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако это решение было отменено транспортным прокурором 29 сентября 2020 года, и в настоящее время проводится доследственная проверка. ‌

Напомним, два года назад в Сурхандарьинской области задержали заместителя хокима Кумкурганского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства в момент получения взятки размером в пять тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов установили, что он требовал взятку за выделение земельного участка.

А год спустя - в сентябре 2019-го на внеочередном заседании народных депутатов Рахматулло Гаппаров был утвержден на пост нового хокима Кумкурганского района.

Теги:
Сурхандарьинская область, Прокуратура, проверка, Строительство, обрушение, мост



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