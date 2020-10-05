Трагедия под Самаркандом: три человека погибли в страшном ДТП

Водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Двое погибли на месте, еще одни пассажир скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Вечером 4 октября на трассе "Ташкент-Нукус" водитель потерял управление автомобилем и на полном ходу въехал в разделительное бетонное ограждение, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

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В результате ДТП водитель и два пассажира погибли. Еще два пассажира транспортного средства с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Нарпайского района возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

В настоящее время предварительное следствие продолжается.