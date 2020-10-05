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Инцидент на стройплощадке в Ташкентской области: рабочий оказался погребен под землей

Достали из-под земли: рабочему в Ташобласти спасли жизнь

МЧС Узбекистана
Происшествия
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В какой-то момент грунт сместился и обрушился на одного из рабочих, который был на дне ямы. Молодой мужчина оказался погребенным под толстым слоем земли.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В воскресенье на стройплощадке в одной из махаллей Ташкентской области едва не произошла трагедия. Предотвратить ее удалось благодаря оперативной и слаженной работе спасателей МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент на стройплощадке в Ташкентской области: рабочий оказался погребен под землей
МЧС Узбекистана
Инцидент на стройплощадке в Ташкентской области: рабочий оказался погребен под землей

Инцидент произошел, когда рабочие выкапывали канализационную траншею. Ее глубина достигала 4 метров. В какой-то момент грунт сместился и обрушился на одного из рабочих, который был на дне ямы. Молодой мужчина оказался погребенным под толстым слоем земли.

Напарники не могли ничего сделать, чтобы помочь ему. Позвонили в Ташкентское областное управление по чрезвычайным ситуациям и сообщили о произошедшем.

Спасатели за короткое время прибыли немедленно на место происшествия и вытащили строителя из-под земли. Мужчина был оставлен в медицинское учреждение.

Теги:
Ташкентская область, Узбекистан, спасатели, МЧС Узбекистана



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