Достали из-под земли: рабочему в Ташобласти спасли жизнь

В какой-то момент грунт сместился и обрушился на одного из рабочих, который был на дне ямы. Молодой мужчина оказался погребенным под толстым слоем земли.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В воскресенье на стройплощадке в одной из махаллей Ташкентской области едва не произошла трагедия. Предотвратить ее удалось благодаря оперативной и слаженной работе спасателей МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС Узбекистана Инцидент на стройплощадке в Ташкентской области: рабочий оказался погребен под землей

Инцидент произошел, когда рабочие выкапывали канализационную траншею. Ее глубина достигала 4 метров. В какой-то момент грунт сместился и обрушился на одного из рабочих, который был на дне ямы. Молодой мужчина оказался погребенным под толстым слоем земли.

Напарники не могли ничего сделать, чтобы помочь ему. Позвонили в Ташкентское областное управление по чрезвычайным ситуациям и сообщили о произошедшем.

Спасатели за короткое время прибыли немедленно на место происшествия и вытащили строителя из-под земли. Мужчина был оставлен в медицинское учреждение.