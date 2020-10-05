"Стрельба" на свадьбе в Ташкенте: что на самом деле произошло - ответ ГУВД

Оказалось, что гость со свадьбы просто удачно смонтировал видео, в котором стреляет из игрушечного пистолета.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Ташкенте один из гостей на свадьбе устроил стрельбу из пистолета, видео тут же облетело Сеть. В ГУВД прокомментировали данный инцидент.

Стрелявшим оказался уроженец Ташкентской области 25-летний Салихов Улугбек. Как пояснил мужчина, он был свидетелем со стороны жениха, своего родственника.

"В день свадьбы, 19 сентября, когда жених и его друзья подъехали к дому невесты в Чиланзарском районе, Улугбек в целях создания в дальнейшем "интересного ролика", поднял вверх игрушечный пластмассовый пистолет, который заранее приобрел на рынке. Данный момент засняли видеооператоры. Вечером Улугбек самостоятельно смонтировал видео, наложив звуки выстрела, и выложил на своей странице в Instagram", - говорится в сообщении.

За несколько часов его публикация облетела весь Интернет.