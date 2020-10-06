В МЧС прокомментировали пожар на Фархадском рынке

Через 5 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Пресс-служба МЧС Узбекистана прокомментировала распространившиеся в социальных сетях сведения о крупном пожаре на Фархадском рынке в Ташкенте.

На видео, которое появилось накануне в сети "Интернет", видно пламя, охватившее территорию вблизи Фархадского рынка в Ташкенте.

"В 17.18 загорелась мусорка, расположенная в массиве "Чиланзар" Учтепинского района столицы вблизи Фархадского рынка. Через 5 минут на место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента. Спасателям удалось ликвидировать огонь в течение 3 минут. Площадь возгорания составила 20 кв. м", – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, несколько недель назад в Ташкентской области пожар вспыхнул в семи домах, стоящих по соседству. Уже через три минуты на место ЧС прибыли пожарно-спасательные экипажи Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.

Борьба с огнем велась около часа. Домохозяйства получили частичный ущерб.