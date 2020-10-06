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Сканер в зоне таможенного контроля международного

Таможенники пресекли деятельность крупной преступной группировки

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201006/15126573/Tamozhenniki-presekli-deyatelnost-krupnoy-prestupnoy-gruppirovki.html

Организаторы группировки завербовали 20 человек и распределили их роли для совершения данного преступления.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сотрудники таможенного управления по Ташкенту совместно с инспекторами таможенного поста "Чукурсой" раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным импортом товаров, сообщает пресс-служба ГТК.

У злоумышленников была детально продуманная схема: они заменяли ввозимые товары на их аналоги с низкой таможенной стоимостью по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин в государственный бюджет.

Так, дорогая бытовая техника и строительное оборудование оформлялись в таможенной декларации на временное хранение, а на собственном складе хранения заменялись другими товарами с низкой стоимостью.

Таможенный пост
© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Ж/д организации будут информировать таможенные органы о перемещении грузов

Организаторы группировки завербовали 20 человек и распределили их роли для совершения данного преступления.

По предварительным оценкам, общая стоимость товаров, не указанных в документах и изъятых в качестве вещественных доказательств, составила 5 млрд сумов.

В настоящее время таможенные органы проводят расследование по данному делу.

Теги:
Узбекистан, задержание преступников, таможенники, Государственный таможенный комитет



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