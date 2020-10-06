Уголовное дело об избиении женщины в Ташкенте переквалифицировано в более тяжкое

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Уголовное дело в отношении уроженца Сырдарьинской области, который избил женщину на остановке в Ташкенте, переквалифицировано в более тяжкое, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Инцидент произошел 11 сентября в Учтепинском районе. Сорокапятилетний Тахир В., который ранее был судим, в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомую ему 32-летнюю Евгению К. и нанес ей телесные повреждения. В отношении мужчины было возбуждено дело по части 1 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

"Однако в ходе предварительного следствия, после того как были изучены все обстоятельства дела, с учетом показаний потерпевшей, свидетелей и самого обвиняемого, его действия были переквалифицированы. В итоге Тахиру В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 277 ("Хулиганство"), а также частью 1 статьи 112 ("Угроза убийством или применением насилия") УК РУз", — говорится в публикации.

Тахир В. находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.