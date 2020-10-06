22:08 06 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Наручники на двери клетки

Уголовное дело об избиении женщины в Ташкенте переквалифицировано в более тяжкое

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201006/15128184/Ugolovnoe-delo-ob-izbienii-zhenschiny-v-Tashkente-perekvalifitsirovano-v-bolee-tyazhkoe.html

Инцидент произошел 11 сентября в Учтепинском районе столицы. Пострадавшая — 32-летняя Евгения К. — подверглась нападению пьяного ранее судимого мужчины.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Уголовное дело в отношении уроженца Сырдарьинской области, который избил женщину на остановке в Ташкенте, переквалифицировано в более тяжкое, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Инцидент произошел 11 сентября в Учтепинском районе. Сорокапятилетний Тахир В., который ранее был судим, в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомую ему 32-летнюю Евгению К. и нанес ей телесные повреждения. В отношении мужчины было возбуждено дело по части 1 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

"Однако в ходе предварительного следствия, после того как были изучены все обстоятельства дела, с учетом показаний потерпевшей, свидетелей и самого обвиняемого, его действия были переквалифицированы. В итоге Тахиру В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 277 ("Хулиганство"), а также частью 1 статьи 112 ("Угроза убийством или применением насилия") УК РУз", — говорится в публикации.

Тахир В. находится под стражей. Уголовное дело передано в суд. 

Теги:
уголовное дело, Ташкент, Узбекистан, избиение, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники акции протеста в Бишкеке
Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста
В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться