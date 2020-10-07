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В Ташкенте участковый силой затолкал подростка в машину — итоги расследования

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201007/15135842/V-Tashkente-uchastkovyy-siloy-zatolkal-podrostka-v-mashinu--itogi-rassledovaniya.html

Ранее в Интернете появилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов заламывает руки мальчику и закрывает его в служебном автомобиле. 

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента завершилось служебное расследование по факту недопустимого обращения сотрудника ОВД с несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео инцидента ранее появилось в Интернете. По данным ГУВД, он произошел в ночь с 19 на 20 сентября. На кадрах мужчина в форме силой заталкивает в автомобиль подростка, зовущего на помощь. 

"По результатам служебного расследования к семерым сотрудникам УКД ОВД Чиланзарского района применены меры дисциплинарного взыскания. Так, двое заместителей начальника УКД ОВД — по линии профилактики правонарушений и по воспитательной работе, а также руководящие сотрудники службы профилактики УКД ОВД и ОВД №2, всего трое сотрудников, строго предупреждены. Действия старшего инспектора дежурной части, несшего службу в ночь с 19 на 20 сентября, будут рассмотрены на дисциплинарном совете. Инспектору профилактики отдела внутренних дел №2 УКД ОВД Чиланзарского района старшему лейтенанту Болтаеву Диёру объявлен строгий выговор", — говорится в публикации.

Также в ГУВД рассказали о непростом положении в семье 13-летнего мальчика. Подросток серьезно болен, ввиду состояния его здоровья вынести однозначное заключение судебно-медицинской экспертизы не представляется возможным. 

Семье была оказана помощь: сотрудники УКД ОВД Чиланзарского района отремонтировали в квартире мальчика сантехнические узлы. Мальчика и его маму, которая одна воспитывает сына, продолжат поддерживать и в дальнейшем, заверили в ГУВД.

Теги:
ребенок, подросток, ГУВД Ташкента, Ташкент



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