В Ташкенте участковый силой затолкал подростка в машину — итоги расследования

Ранее в Интернете появилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов заламывает руки мальчику и закрывает его в служебном автомобиле.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента завершилось служебное расследование по факту недопустимого обращения сотрудника ОВД с несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео инцидента ранее появилось в Интернете. По данным ГУВД, он произошел в ночь с 19 на 20 сентября. На кадрах мужчина в форме силой заталкивает в автомобиль подростка, зовущего на помощь.

"По результатам служебного расследования к семерым сотрудникам УКД ОВД Чиланзарского района применены меры дисциплинарного взыскания. Так, двое заместителей начальника УКД ОВД — по линии профилактики правонарушений и по воспитательной работе, а также руководящие сотрудники службы профилактики УКД ОВД и ОВД №2, всего трое сотрудников, строго предупреждены. Действия старшего инспектора дежурной части, несшего службу в ночь с 19 на 20 сентября, будут рассмотрены на дисциплинарном совете. Инспектору профилактики отдела внутренних дел №2 УКД ОВД Чиланзарского района старшему лейтенанту Болтаеву Диёру объявлен строгий выговор", — говорится в публикации.

Также в ГУВД рассказали о непростом положении в семье 13-летнего мальчика. Подросток серьезно болен, ввиду состояния его здоровья вынести однозначное заключение судебно-медицинской экспертизы не представляется возможным.

Семье была оказана помощь: сотрудники УКД ОВД Чиланзарского района отремонтировали в квартире мальчика сантехнические узлы. Мальчика и его маму, которая одна воспитывает сына, продолжат поддерживать и в дальнейшем, заверили в ГУВД.