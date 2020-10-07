По факту взрыва кислородного баллона в Гулистане возбуждено уголовное дело

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела после взрыва кислородного баллона в комплексе для пациентов с COVID-19 в Гулистане.

Инцидент произошел утром 7 октября в спорткомплексе "Алпомиш". Зданию был нанесен частичный ущерб. Сотрудники МЧС совместно с другими профильными службами эвакуировали людей из поврежденной части комплекса. Одному человеку потребовалась госпитализация.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 257* УК Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале Генпрокуратуры.

Разбираться в деле под контролем ГП будут сотрудники следственного департамента УВД Сырдарьинской области.

* "Нарушение правил охраны труда"