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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

По факту взрыва кислородного баллона в Гулистане возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201007/15138996/Po-faktu-vzryva-kislorodnogo-ballona-v-Gulistane-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html

Инцидент произошел утром 7 октября в спорткомплексе "Алпомиш". Одному человеку потребовалась госпитализация.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела после взрыва кислородного баллона в комплексе для пациентов с COVID-19 в Гулистане.

МЧС Узбекистана
В Гулистане в клинике для больных COVID взорвался кислородный баллон — видео
Инцидент произошел утром 7 октября в спорткомплексе "Алпомиш". Зданию был нанесен частичный ущерб. Сотрудники МЧС совместно с другими профильными службами эвакуировали людей из поврежденной части комплекса. Одному человеку потребовалась госпитализация.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 257* УК Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале Генпрокуратуры.

Разбираться в деле под контролем ГП будут сотрудники следственного департамента УВД Сырдарьинской области.

* "Нарушение правил охраны труда"

Теги:
Узбекистан, Сырдарьинская область, Гулистан



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