По факту взрыва кислородного баллона в Гулистане возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел утром 7 октября в спорткомплексе "Алпомиш". Зданию был нанесен частичный ущерб. Сотрудники МЧС совместно с другими профильными службами эвакуировали людей из поврежденной части комплекса. Одному человеку потребовалась госпитализация.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 257* УК Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале Генпрокуратуры.
Разбираться в деле под контролем ГП будут сотрудники следственного департамента УВД Сырдарьинской области.
МВД Узбекистана вынесло на общественное обсуждение изменения в закон о правилах ОСГО. Поправки предусматривают введение так называемого европротокола, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников правоохранительных органов.
В Кыргызстане несколько дней продолжаются протесты в связи с результатами парламентских выборов. Был назначен временный премьер-министр и спикер парламента. Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего президента республики.