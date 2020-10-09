В течение нескольких минут пожар был полностью потушен, предотвращены повреждения соседних квартир и жертвы среди гражданского населения.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сегодня в первой половине дня в одном из столичных районов произошел пожар в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

МЧС Узбекистана Спасатели вызволили из горящей квартиры в Ташкенте двух детей

Огонь охватил квартиру, в которой в момент возгорания находились двое малолетних детей. Через несколько минут после поступления сигнала, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В результате их оперативных действий дети были спасены.

МЧС Узбекистана Спасатели вызволили из горящей квартиры в Ташкенте двух детей

В течение нескольких минут пожар был полностью потушен, предотвращены повреждения соседних квартир и жертвы среди гражданского населения. На место происшествия были вызваны 3 пожарно-спасательные машины.

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Напомним, в феврале 2020 года из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, трагедия произошла в Сырдарьинской области. В квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар, который унес жизни шестерых человек.